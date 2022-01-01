Департамент культуры города Москвы
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«Геликон-Опера» – Официальный сайт театра
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Музыкальный театр «Геликон–Опера»
Музыкальный театр «Геликон–Опера»
под руководством Дмитрия Бертмана
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(495) 250-22-22
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8 495 250-22-22
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